В России водитель прокатил по городу сани с Дедом Морозом

На водителя наложен административный штраф

В российском Ростове-на-Дону инспекторы ГИБДД оштрафовали мужчину, который прокатил по городу на иномарке сани с Дедом Морозом. Видеоролик, снятый очевидцами, был обнародован в соцсети ВКонтакте.

"В отношении водителя, 1988 года рождения, составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ ("Перевозка людей вне кабины автомобиля")", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

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На водителя наложен административный штраф в размере 1000 рублей (около 350 гривен).

При этом в ведомстве отметили, что если бы человек в санях погиб или получил травмы, то водителя привлекли бы к уголовной ответственности.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе 2019 года жителя Сормовского района Нижнего Новгорода оштрафовали на 1000 рублей за то, что он прокатил по городу двух друзей на прицепленном к машине ковре.