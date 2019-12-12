В России водитель прокатил по городу сани с Дедом Морозом

2019-12-12 16:47:40

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На водителя наложен административный штраф

В российском Ростове-на-Дону инспекторы ГИБДД оштрафовали мужчину, который прокатил по городу на иномарке сани с Дедом Морозом. Видеоролик, снятый очевидцами, был обнародован в соцсети ВКонтакте.

"В отношении водителя, 1988 года рождения, составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ ("Перевозка людей вне кабины автомобиля")", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

На водителя наложен административный штраф в размере 1000 рублей (около 350 гривен).

При этом в ведомстве отметили, что если бы человек в санях погиб или получил травмы, то водителя привлекли бы к уголовной ответственности.

Как ранее сообщал Фокус:

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