В список наследия ЮНЕСКО вошел тайский массаж

Традиционный тайский массаж стал частью нематериального культурного наследия

В список наследия ЮНЕСКО был добавлен традиционный тайский массаж. Об этом сообщает ВВС.

Тайская церемония Nuad Thai стала частью нематериального культурного наследия человечества, представляющее традиции и обычаи, которые передавались из поколения в поколение.

Войдя в список ЮНЕСКО, тайский массаж был признан обычаем, который должен быть сохранен для будущих поколений.

Читайте также: ЮНЕСКО продлит мониторинг ситуации в аннексированном Крыму на год

Список нематериального культурного наследия отделен от перечня всемирного наследия, куда входят здания и места, представляющие интерес.

В отличие от обычного массажа, тайский включает в себя больше основных приемов. Терапевты также используют для массажа не только руки, но иногда и предплечья, а также колени.

Согласно ЮНЕСКО, такая практика массажа "уходит корнями к тайскому прошлому, когда в каждой деревне были целители-массажисты, к которым жители обращались, чтобы снять усталость от работы в поле".

Как ранее сообщал Фокус: