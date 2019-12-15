В Токио открыли пятиэтажный стадион – главную площадку Олимпиады-2020

2019-12-15 19:58:59

45 0

Строительство стадиона длилось три года

В воскресение в Токио открыли пятиэтажный национальный стадион, на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по легкой атлетике и футболу. В торжественной церемонии открытия приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и губернатор Токио Юрико Койке.

Об этом сообщает Japan News.

"Премьер-министр Синдзо Абэ и губернатор Токио Юрико Койке в воскресенье приняли участие в торжественной церемонии по случаю завершения строительства нового Национального стадиона в Токио, который станет главной площадкой Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио",  – говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство стадиона длилось три года. Новая арена имеет пять этажей над землей и два  – под землей. Она занимает площадь около 69 600 м². Новое сооружение вдвое больше старого стадиона в Токио.

Олимпийский стадион в Токио

Стадион будет площадкой для церемоний открытия и закрытия олимпиады, соревнований по легкой атлетике и финала женского чемпионата по футболу. Открытие и закрытие Паралимпиады также состоится на только что построенном Национальном стадионе.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры стартуют 25 августа.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...