В Черное море вошел американский эсминец Ross

2019-12-15 20:35:01

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В этом году корабль ВМС США посещает Черное море уже восьмой раз

Американский эсминец Ross через пролив Босфор вошел в акваторию Черного моря. Об этом в Тwitter сообщает ВМС США.

"Ross начинает движение на север через пролив к Черному морю для осуществления операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. В этом году корабль ВМС США посещает Черное море уже восьмой раз",  – говорится в сообщении.

"На протяжении года средства 6-го флота США совершают операции в Черном море, оказывая поддержку региональным партнерам и союзникам. Рейд эсминца Ross демонстрирует нашу приверженность по обеспечению стабильности и безопасности в морских акваториях",  – сказала вице-адмирал ВМС США Лиза Франкетти.

Эсминец Ross оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis; пусковыми установками с крылатыми ракетами Tomahawk, зенитные ракеты RIM-156 SM-2 или противолодочные ракеты RUM-139 VL-Asroc; а также различным пулеметно-пушечным вооружением. Корабль может принять на борт один вертолёт Sikorsky SH-60 Seahawk.

Как ранее сообщал Фокус:

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