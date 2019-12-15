В этом году корабль ВМС США посещает Черное море уже восьмой раз

Американский эсминец Ross через пролив Босфор вошел в акваторию Черного моря. Об этом в Тwitter сообщает ВМС США.

"Ross начинает движение на север через пролив к Черному морю для осуществления операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. В этом году корабль ВМС США посещает Черное море уже восьмой раз", – говорится в сообщении.

"На протяжении года средства 6-го флота США совершают операции в Черном море, оказывая поддержку региональным партнерам и союзникам. Рейд эсминца Ross демонстрирует нашу приверженность по обеспечению стабильности и безопасности в морских акваториях", – сказала вице-адмирал ВМС США Лиза Франкетти.

Эсминец Ross оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis; пусковыми установками с крылатыми ракетами Tomahawk, зенитные ракеты RIM-156 SM-2 или противолодочные ракеты RUM-139 VL-Asroc; а также различным пулеметно-пушечным вооружением. Корабль может принять на борт один вертолёт Sikorsky SH-60 Seahawk.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре в Черное море через Босфорский пролив заходил экспедиционный транспортное судно USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

1 апреля фрегат королевских ВМС Канады "Toronto" и фрегат ВМС Испании "Santa Maria" прибыли с дружественным визитом в Одессу.

23 марта в Одесский морской торговый порт зашел корабль ВМС Франции минный тральщик M653 Capricorne.

6 марта в порт Одессы зашли с дружественным визитом два турецких военных корабля– фрегат Barbaross и корвет Marti.