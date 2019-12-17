В латвийском PNB Banka арестованы счета 10 украинских IT-компаний, – СМИ
2019-12-17 12:46:22
Украинские компании не могут получить даже 100 тыс. евро гарантированной выплаты из-за ареста
В латвийском PNB Banka по обвинению в отмывании денег арестованы счета 10 украинских IT-компаний.
Об этом сообщает НВ, ссылаясь на фрагмент письма компаний вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Дмитрию Кулебе.
12 сентября PNB Banka признали неплатежеспособным и сейчас украинские компании не могут получить даже 100 тыс. евро гарантированной выплаты из-за ареста.
Точной суммы арестованных средств представители компаний не называют, но отмечают, что речь идет о "миллионах евро".
По данным НВ, в сложной ситуации оказались известные IT-компании, которые на протяжении многих лет прозрачно ведут свою деятельность как в Украине, так и за ее пределами. В то же время, названия компаний не разглашаются.
Примечательно и то, что Служба финансовой разведки Латвии обвинила украинских айтишников не только в отмывании денег, а еще и в финансировании терроризма.
Сейчас все пострадавшие обжалуют действия Службы финразведки Латвии.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре президент Зеленский посетил Латвию, провел переговоры с латвийскими партнерами и встретился с представителями украинской общины.
- Также президент заявил, что Украина готова к сотрудничеству с Латвией по вопросу конфискации денег окружения Януковича.