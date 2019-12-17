Пол Манафорт госпитализирован с сердечным приступом

70-летний Манафорт попал в больницу

Бывший политтехнолог и экс-глава предвыборного штаба американского президента США Дональда Трампа Пол Манафорт госпитализирован, сообщает ABC News.

Отмечается, что отбывающий срок в тюрьме 70-летний Манафорт попал в больницу из-за сердечного приступа. Его привезли к врачам из федерального исправительного учреждения в центральной части Пенсильвании, США.

В настоящее время он чувствует себя хорошо и его скоро могут отпустить домой.

Адвокат Манафорта Тодд Бланш сказал, что не общался со своим клиентом более недели и что его клиент не будет присутствовать в суде в среду, 18 декабря, по состоянию здоровья.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года начался суд над Полом Манафортом.

13 марта суд дал Манафорту дополнительный тюремный срок за его деятельность в Украине. Теперь Манафорту предстоит провести за решеткой более 7 лет.