Дания согласилась открыть консульство США в Гренландии

Новое консульство является частью более широких усилий Вашингтона по расширению его дипломатического и коммерческого присутствия в Гренландии и Арктике

Дания дала согласие на открытие консульства США в Гренландии, которая является ее автономной частью. Это произошло через четыре месяца после того, как скандинавская страна отвергла идею американского президента Дональда Трампа купить этот остров.

Об этом сообщает Reuters.

С идеей открыть американское консульство в Гренландии ранее выступил Госдепартамент США. Новое консульство является частью более широких усилий Вашингтона по расширению его дипломатического и коммерческого присутствия в Гренландии и Арктике.

"Мы продолжаем вместе с Гренландией диалог с Соединенными Штатами по вопросам развития в Арктике и тесного сотрудничества по взаимодействию США в Гренландии", – заявил министр иностранных дел Дании Джепп Кофод.

В госдепе считают, что постоянное дипломатическое присутствия даст возможность США "защищать основные акции в Гренландии, в то же время, развивая более глубокие отношения с официальными лицами и обществом Гренландии".

Последний раз США имели консульство в Гренландии в период с 1940 по 1953 год.

Министерство иностранных дел Дании еще должно одобрить кандидатуру главы консульства.

Как ранее сообщал Фокус:

Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии как странную шутку.

В МИД Гренландии заявили, что готовы вести бизнес со США, но о продаже острова речи идти не должно.

Члены датской королевской семьи заявили, что вопрос о продаже острова должны решать сами жители Гренландии, а предложение о покупке является комплиментом со стороны Трампа.