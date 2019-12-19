Путин назвал Украину "сельской территорией" и пообещал разобраться с "созданием СССР"

Российский лидер заявил, что Украине передали "исконно русские земли"

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве назвал Причерноморье "исконно русской территорией", а также заявил, что решение большевицкого лидера Владимира Ленина о создании Советского Союза было "несколько странноватым".

Об этом передает НТВ.

"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией", – сказал Путин.

Говоря о "решении Ленина" о создании СССР, Путин назвал его "странноватым" и пообещал разобраться.

"Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", – сказал российский президент.

Советский Союз был образован в 1922 году с подписанием соответствующего договора. Владимир Ленин был одним из создателей и первым руководителем СССР. После распада Союза в 1991 году Россия заявила, что считает себя его правопреемницей.

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