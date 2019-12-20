В США запретили продавать табачные изделия лицам, не достигшим 21 года

В ближайшее время закон подпишет президент США Дональд Трамп

Конгресс США принял закон, повышающий минимальный возраст покупки табачных изделий до 21 года. Об этом сообщает BuzzFeed.

Согласно новому законодательству, лицам, не достигшим указанного возраста, запрещается продавать сигареты, электронные сигареты и другие табачные продукты.

Теперь ожидается, что в ближайшее время закон подпишет президент США Дональд Трамп. О поддержке данного законопроекта американский лидер заявлял еще в ноябре.

В настоящее время на федеральном уровне в США разрешена продажа табачных изделий лицам, кому исполнилась 18 лет. Тем не менее, в более чем половине американских штатов уже приняты законы, повышающие минимальный возраст, желающих легально приобрести сигареты.

Издание пишет, что, несмотря на то, что уровень курения в среде учащихся старших классов в США значительно снизился, только 3.6% среди них курят ежедневно, использование электронных сигарет среди подростков возросло почти вдвое с прошлого года.

Увеличение случаев заболеваний, связанных с курением, заставило американских законодателей пересмотреть действующий закон.

Президент Американской ассоциации пульмонологов Гарольд Виммер приветствовал повышение минимального возраста, дающего право на покупку табачных изделий.

"Еще больше должно быть сделано со стороны Конгресса и администрации Трампа в этом вопросе, чтобы остановить эпидемию употребления электронных сигарет среди молодежи", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно выяснилось, что у курильщиков биологический возраст оказался значительно выше настоящего.

Сан-Франциско первым в США запретило продажу электронных сигарет пока их влияние на здоровье человека не будет изучено.