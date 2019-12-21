Уже не владычица морей. Новейший британский авианосец может пополнить ВМС США

В США настроены скептически

Дефицит оборонного бюджета заставил задуматься британское оборонное ведомство о возможности передачи новейшего авианосца HMS Queen Elizabeth в аренду США. В британской армии считают, что авианосцы – это лишь дорогостоящие морские цели для противника, и если бюджет требует жертв, почему бы не избавиться от них, пишет The National Interest.

"Армия ненавидит авианосцы, видя в них всегда "Белых слонов", но американцы их любят", – сказал один из чиновников изданию.

Будучи ведущей морской державой еще во время Второй мировой войны, Великобритания списала свой последний авианосец в 2016 году. Но британские авианосцы вернулись: после того, как на боевое дежурство заступил Prince of Wales, в 2021 году запланирован спуск на воду новейшего авианесущего корабля HMS Queen Elizabeth.

Каждый из кораблей, стоимостью почти 8 млрд долларов способен нести на борту до 36 самолетов F-35B, морские истребители с коротким взлетом и вертикальной посадкой, а также стелс-истребители США F-35, которые находятся на вооружении ВМС США.

HMS Queen Elizabeth весит 65 000 тонн, что несколько меньше, чем американские 100 000-тонные авианосцы класса Ford, но при этом, английский корабль высоко-автоматизирован. Британские корабли имеют экипажи из примерно 800 моряков, не считая воздушного крыла, американские суда класса Ford – 2600 членов экипажа.

Королевские ВМС стараются добиться совместимости своих кораблей со своими американскими коллегами.

" Мы можем успешно организовать объединенную ударную группу авианосцев вместе с США", – сказал начальник военно-морского штаба адмирал Тони Радакин.

"Я с нетерпением ожидаю дальнейшего сотрудничества, перейдя к тому моменту, когда мы говорим не только о совместимости, но и о взаимозаменяемости", – добавил он.

Однако насколько взаимозаменяемым был бы британский авианосец в американском флоте, с другим оборудованием, политикой и традициями?

"Мне неизвестны случаи, когда военно-морские силы США арендовали бы боевые корабли у других военно-морских сил. Это вызовет трудности, связанные с материально-техническим обслуживанием и поддержкой двух совершенно разных логистических систем", – сказал изданию военно-морской эксперт при Американском исследовательском центре RAND Corp. Брэдли Мартин.

"Обслуживание самолетов имеют общие черты между США и Великобританией, но их корабли находятся в совершенно другом мире. Мне также трудно представить, что комплектование кораблей может происходить за счет не американских военнослужащих. США вряд ли пойдут на то, чтобы подвергать риску британских граждан на основе исключительно договоренности о лизинге", – добавил он.

Военно-морской эксперт из Вашингтонского центра стратегических и бюджетных оценок Брайан Кларк также заявил, что такая идея не имеет смысла.

"В США уже есть 10 более крупных авианосцев и 10 десантных кораблей LHA и LHD, которые не намного меньше, чем класс Queen Elizabeth. ВМС США все чаще используют LHA и D в таких местах, как Ближний Восток, вместо более крупных авианосцев с F-35B на борту. К тому же у военно-морского флота США есть собственные проблемы с эксплуатационными расходами, поэтому вряд ли захочется платить за аренду другого корабля из этих средств", – сказал Кларк.

Кроме того, договор аренды может оставить Королевский флот без оперативных возможностей.

"Первоначально Королевский флот планировал использовать только один авианосец и менять часть экипажа между судами", – продолжил он.

"Когда один занимался техническим обслуживанием, другой развертывался, и команда передавались ему. Хотя такой подход не позволит сэкономить на обслуживании и эксплуатационных расходах, при наличии двух боевых кораблей, он может обеспечить экономию рабочей силы, что, вероятно, является наиболее быстро растущей частью расходов Королевского флота", – сказал Кларк.

"Сдача в аренду авианосца ВМФ США может принести доход, чтобы помочь оплатить содержание и эксплуатацию авианосца, но, по-видимому, Королевский флот в конечном итоге будет иметь авианосцы, находящиеся в чередующихся циклах, когда один находится на обслуживании, а другой выполняет боевые задания. В результате, если один из них будет сдан в аренду военно-морским силам США, Королевский флот останется без оперативного авианосца в течение года", – сказал он.

В некотором смысле, сдача британских военных кораблей в аренду ВМС США мгла бы возродить традиционные союзнические отношения между странами. Во время Второй мировой войны Великобритания получила миллиарды в виде помощи по ленд-лизу, в том числе в результате сделки 1940 года, в рамках которой 50 американских эсминцев были переданы в аренду находящемуся в затруднительном положении королевскому флоту в обмен на право создавать военно-морские базы США на британских заморских территориях.

Эскадренные миноносцы были стары и ничтожно малы по сравнению с нацистскими подводными лодками, но для Британии, в одиночку сражавшейся с Гитлером осенью 1940 года, они были спасением.

Кларк фактически предлагает обратное соглашение, когда два авианосца Королевского флота чередуют периоды развертывания и технического обслуживания, при этом, самолеты и экипажи ВМС США действуют на развернутом авианосце.

"Это может уменьшить количество военнослужащих Королевского флота, развертываемых на кораблях, а также дать американским военнослужащим дополнительные возможности, когда их корабли находятся в процессе обслуживания, и способствовать взаимодействию альянса" -- сказал Кларк.

Мартин считает, что идея лизинга британского авианосца заслуживает внимания, однако этого недостаточно.

"Это не совсем плохое предложение в том смысле, что США могут использовать авианосцы, менее способные, чем CVN, но все еще обладающие высокой способностью в некоторых сценариях. Аренда корабля, вероятно, дешевле, чем строительство нового. Но это беспрецедентно, и я думаю, вероятно, трудновыполнимо", – сказал Мартин.

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