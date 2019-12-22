Кутюрье было 86 лет

В Париже на 87-м году жизни умер модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро. Об этом сообщает France24.

О смерти стало известно от родствеников модельера. Причина смерти не уточняется, но известно, что последние два года Унгаро тяжело болел.

Унгаро начинал свою карьеру в конце пятидесятых годов прошлого века, работая в знаменитом доме моды Кристобаля Баленсиаги.

Свое ателье он открыл в 1965 году, создав первую коллекцию футуристического дизайна. В 1980-е годы он входил в пятерку ведущих модельеров Парижа. В числе его клиентов было много известных людей, в частности, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани.

В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций итальянской компании Ferragamo, чтобы обеспечить более широкое развитие бренда.

Свою творческую деятельность модельер прекратил в 2004 году из-за плохого самочувствия.

В индивидуальном стиле Унгаро присутствовали яркие цвета, которых временами, по мнению критиков, было слишком много, и разнообразные узоры.

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