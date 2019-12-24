Ошибочка вышла. В Испании репортер в прямом эфире отпраздновала выигрыш джекпота, которого не было

На радостяж журналистка даже решила уволиться, но потом передумала

В Испании репортер Наталья Эскудеро решила, что выиграла джекпот в рождественской лотерее и бросила работу в прямом эфире, но ошиблась с суммой выигрыша. Об этом сообщает Insider.

Сотрудница испанской телекомпании RTVE во время прямого эфира начала праздновать победу и даже заявила, что "не выйдет завтра на работу".

Когда коллеги Эскудеро переспросили, действительно ли она собирается бросить работу, женщина ответила "да".

Однако позже выяснилось, что, хотя она и выиграла в лотерею, но сорвала не главный приз, а всего лишь около 5 тыс. евро.

Разобравшись в ситуации, Эскудеро извинилась перед зрителями и сообщила, что "не лгала и не манипулировала". Также журналистка добавила, что в любом случае, у нее было свободное время для отдыха, а свою эмоциональность она объяснила трудными временами по "личным причинам".

Эскудеро подчеркнула, что 25 лет работы журналистом она была известная своей хорошей работой, но теперь прославилась как "лжец".

Лотерея Sorteo Extraordinario de Navidad является чрезвычайно популярной рождественской лотереей в Испании. Иногда, целые деревни объединяют усилия, чтобы одержать победу. Главный приз составляет 4 млн евро.

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