Авиакатастрофа в Казахстане: на борту находились украинцы
2019-12-27 09:58:50
Кроме того, среди пассажиров – гражданин Киргизии и гражданин Китая
Четыре иностранца находились на борту самолета Fokker-100 казахской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана. Всего в результате происшествия, по состоянию на 12:30 (по местному времени, – ред.) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа", – говорится в сообщении.
По последним данным, госпитализировано 49 человек, 18 в тяжелом состоянии.
Расслеванием причин ЧП занимается правительственная комиссия и МВД Казахстана.
Напомним, 27 декабря, пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле недалеко от шведского города Умео рухнул спортивный самолет с девятью людьми на борту, которые все погибли.
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- В австрийских Альпах самолет врезался в скалу на высоте двух километров. В результате авиакатастрофы погибли три человека.