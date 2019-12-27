Авиакатастрофа в Казахстане: у пострадавших украинцев травмы средней тяжести

Угрозы жизни нет, однако у пострадавших проблемы с позвоночником

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сообщил, что угрозы для жизни пострадавишх укранцев в авиакатастрофе в Казахстане нет.

Об этом сообщает УНИАН.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Обе лица доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести – проблемы с позвоночником", – сказал он.

По словам Погорельцева, украинский консул общался лишь с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую.

Он также отметил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация находится на контроле МИД.

Напомним, 27 декабря, пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле недалеко от шведского города Умео рухнул спортивный самолет с девятью людьми на борту, которые все погибли.

У Багамских островов вследствие аварии вертолета погибли семь человек. Среди них были американский миллиардер и угольный магнат Крис Клайн и его дочь.