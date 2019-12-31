Трамп анонсировал подписание первой фазы соглашения с Китаем

Уже 15 января

В среду, 15 января 2020 года США и Китай подпишут первую фазу крупной торговой сделки, которая должна завершить тарифную войну между странами.

Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Я подпишу масштабную и всеобъемлющую первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония пройдет в Белом доме. Будут присутствовать высокопоставленные представители руководства Китая", – написал он.

Трамп уточнил, что намерен вскоре посетить Пекин, где начнутся переговоры по "второй фазе".

Как ранее сообщал Фокус:

В августе США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров.