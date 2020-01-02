Бельгия отказалась выдавать Испании Пучдемона, – СМИ

В бельгийском суде считают, что депутаты Европарламента пользуются иммунитетом с момента избрания

Бельгийский суд вынес решение отказать Испании в выдаче бывшего премьер-министра Каталонии Карлеса Пучдемона, которого испанские власти обвиняют в мятеже и в растрате бюджетных средств.

Об этом сообщает бельгийское издание NWS.

Издание отмечает, что 19 декабря 2019 года суд Европейского союза принял решение по делу бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса, на арест которого также был выдан ордер в Испании. По мнению суда, депутаты Европарламента пользуются иммунитетом с момента избрания.

"Испания стремится к его (Пучдемону) выдаче, и выдала соответствующий европейский ордер на арест. Суд принял соответствующее решение (о блокировании выдачи) после того, как Европейский суд постановил, что бывший каталонский министр Ориоль Жукерас (Oriol Junqueras) пользуется иммунитетом после избрания его в Европейский парламент. Бельгийский судья также приостановил действие ордера на арест для еще одного бывшего каталонского министра Антонио Комина, который также избран в Европейский парламент", – говорится в сообщении.

Испанские власти обратились к Бельгии с требованием выдать как Карлеса Пучдемона, так и Антонио Комина, которые оба являются изгнанниками из Испании после того, как они организовали референдум о независимости Каталонии.

Как ранее сообщал Фокус:

Каталонские сепаратисты Карлос Пучдемон и находящийся под арестом в Испании Ориол Джанкерас стали депутатами Европарламента, набрав необходимое для этого количество голосов испанских избирателей.