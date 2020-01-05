Хулиганы обрезали статую у ног, она упала на ограждение

Неизвестные подпилили и свалили памятник футболисту "Милана", установленный в Мальме, Златану Ибрагимовичу.

Об этом сообщает местное издание Aftonbladet.

Изображения сваленного памятника начали распространяться в социальных сетях после полуночи.

Хулиганы обрезали статую у ног, она упала на ограждение.

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На памятнике лежал свитер, на котором было написано "Швеция", а под памятником было написано слово "убрать".

Полиция классифицирует инцидент как хулиганство. Что сейчас происходит со статуей, неясно.

В ноябре фанатская группировка Ultra Brigada Malmo, фанаты шведского "Мальме", первого клуба Ибрагимовича, подожгла скульптуру.

Кроме того, неизвестные вандалы отпилили нос у памятника.

Напомним, бронзовый постамент скульптора Петера Линде имеет высоту 2,7 метра и вес около 500 кг.

Как ранее сообщал Фокус: