На похоронах Сулеймани погибли в давке 32 человека, а еще 190 пострадали

Инцидент произошел в родном городе иранского генерала, уничтоженного США

Количество погибших в давке на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани существенно возросло. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Согласно последним данным, погибли 32 человека и еще около 190 пострадали. В это же время, Bloomberg сообщает, что количество погибших составляет 35 человек, а пострадали не менее 48 человек.

Инцидент произошел во время похоронной процессии в городе Кермане, где родился генерал.

Также информацию о погибших во время траурных мероприятий подтвердил глава службы скорой медицинской помощи Ирана. Он сообщил, что во время давки "некоторые соотечественники получили ранение, а некоторые погибли".

Ранее церемония прощания прошла в Тегеране, где собралось более миллиона человек. Люди пришли с портретами верховного наставника Али Хаменеи и ливанского лидера Хезболлы Хасана Насраллы, а другие выкрикивали "Смерь Америке".

Как ранее сообщал Фокус: