Иран нанес удары по базам США. Трамп говорит: "Все хорошо!"

Атаки стали ответом Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани

Минувшей ночью Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.

По предварительной информации, жертв среди американцев нет. Военнослужащие были предупреждены об атаке и находились в укрытиях.

В официальном заявлении Пентагона говорится: "Иран выпустил более десятка баллистических ракет по военным и коалиционным силам США в Ираке. Очевидно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, где размещены военнослужащие и коалиционный персонал США на базах в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительной оценкой боевого ущерба".

"Отважные солдаты аэрокосмического подразделения КСИР начали успешную атаку десятками баллистических ракет с военной базы Аль-Асад во имя мученика генерала Касема Сулеймани. Мы предупреждаем все страны-союзники США, что если будет совершено нападение на Иран, то они будут объектом военного возмездия", – сказано в заявлении КСИР. (Корпус стражей исламской революции).

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал Twitter: "Иран предпринял соразмерные действия в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН". Таким образом атаки стали ответом Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани.

В Белом Доме прошло совещание военного кабинета во главе с президентом США Дональдом Трампом. После него не было никаких заявлений.

Но Трамп написал в Twitter: "Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент осуществляется оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! … Я сделаю заявление завтра утром".

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