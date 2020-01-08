"Наши сердца с вами". Европейские лидеры отреагировали на авиакатастрофу в Иране

Главы государств выражают соболезнования семьям погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране

Лидеры стран Евросоюза отреагировали авиакатастрофу с самолетом Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ.

Так, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свои "глубокие соболезнования всем, кто потерял своих любимых".

"Сейчас эксперты по авиационной безопасности должны расследовать причину крушения, предоставив ответы на эту ужасную трагедию", – добавила глава ЕК.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов написал в Twitter о том, что сочувствует "боли и страданиям близких и родственников жертв".

"Хочу выразить свои искренние соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолета возле иранского международного аэропорта", – написал Борисов.

Свои соболезнования также выразили премьер-министры Латвии и Эстонии – Кришьянис Кариньш и Юри Ратас.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку семьям погибших.

"Литва выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших в трагической авиакатастрофе в Тегеране, в результате которой ушли из жизни более 170 человек. Наши сердца с вами", – написал Науседа.

МИД Великобритании также выразил свои соболезнования и подчеркнул, что срочно разыскивает информацию о погибших британцах на борту Boeing 737.

В ведомстве заявили, что "срочно запрашивают информацию о количестве британских граждан на борту". Заявление появилось после того, как в МАУ сообщили, что в самолете находились трое граждан Великобритании.

"Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате крушения самолета в Иране минувшей ночью. Мы срочно запрашиваем подтверждение того, сколько британских граждан было на борту, и сделаем все возможное, чтобы поддержать любые пострадавшие семьи", – подчеркнули в британском МИД.

Как ранее сообщал Фокус: