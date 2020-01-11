Восход Волчьей Луны. Как выглядело первое лунное затмение 2019 года в разных уголках мира
2020-01-11 13:30:00
В этот раз лучше всего затмение было видно из стран Европы, Африки и большей части Азии. Астрономическое явление длилось около 4 часов. Максимальная фаза затмения наступила в 21:10 и продлилась всего 2 минуты.
В пятницу, 10 января, жители восточного полушария Земли могли наблюдать за первым лунным затмением в 2020 году, которое также называют Волчьей Луной.
Так, вчера произошло полутеневое лунное затмение. Вокруг конуса тени Земли имеется полутень – это область, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. Если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение.
Полнолуние в январе называют Волчьей Луной, термин происходит от коренных американцев из-за того, как волки воют в зимние месяцы. Следующая полная луна появится в небе 9 февраля, ее также называют Снежной Луной.
По словам астронома Королевской обсерватории Гринвич Эда Блумера, в 2020 году ожидаются еще три полутеневых затмения, а Кровавая луна (полное лунное затмение) взойдет лишь в 2021 году.
В этот раз лучше всего затмение было видно из стран Европы, Африки и большей части Азии. Астрономическое явление длилось около 4 часов. Максимальная фаза затмения наступила в 21:10 и продлилась всего 2 минуты.
Волчья Луна рядом со Стоунхенджем, Великобритания.
Полнолуние в районе Альмасан, Испания.
Птичье гнездо на вершине исторической стены военного госпиталя в Эдирне, Турция.
Волчья Луна поднимается над Холмом Святого Михаила, Великобритания.
Полнолуние над Парфеноном в Акрополе в Афинах, Греция.
Маяк Святой Марии в бухте Уитли в Нортумберленд.
Полутеневеое лунное затмение в Македонии. Фото: Space.com.
Полутеневое затмение, запечатленное Европейским космическим агентством.
Затмение над Куратика, Северная Македония. Фото: Space.com.