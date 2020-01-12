"Бег против диктатуры". В столице Таиланда прошел массовый антиправительственный забег

Участники забега выступили против диктатуры премьер-министра Праюта Чан-Оча

В воскресенье, 12 января, в столице Таиланда Бангкоке прошел массовый "политический забег" против правительства премьер-министра Праюта Чан-Оча. Об этом сообщает Channel News Asia.

Антиправительственный забег уже называют крупнейшей демонстрацией протеста против властей Таиланда. Так, сегодня утром тысячи бегунов собрались в общественном парке в Бангкоке. Мероприятие получило название "Бег против диктатуры". По словам организаторов, более 10 000 человек зарегистрировались для участия.

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Многие из активистов кричали: "Прают, уходи!", а также "Да здравствует демократия!". Продолжительность забега составила 2,6 км, маршрут протестующих охраняли представители сил безопасности.

В организации политического забега участвовал известный таиландский оппозиционер Танатхорн Джуангрунгруангкит. В прошлом месяце он также организовал митинг, крупнейший с момента переворота в 2014 году, когда тогдашний глава армии Прают захватил власть у гражданского правительства.

Организаторы мероприятия говорят, что его целью было создание общественного пространства для инакомыслия, чтобы дать отпор политическому подавлению, которое началось после переворота Праюта и продолжается при его гражданском правительстве.

"Мы хотим, чтобы люди почувствовали, что могут выйти защитить свои права и выразить свои мысли", – заявил один из организаторов.

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