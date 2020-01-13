В Северной Ирландии легализировали однополые браки

Ожидается, что первые свадьбы состоятся в неделю Дня святого Валентина

С сегодняшнего дня, 13 января, в Северной Ирландии начали официально признавать однополые браки. Об этом сообщает BBC.

Представители секс меньшинств теперь могут свободно зарегистрироваться, чтобы вступить в брак в феврале, так как по закону пары должны уведомить о своем намерении пожениться за 28 дней до этого. Ожидается, что первые свадьбы состоятся в неделю Дня святого Валентина.

Для пар, которые уже были женаты, теперь их брак будет признаваться официально. Те же, кто находится в гражданском партнерстве, пока не смогут оформить брак на этом этапе. Бюро Северной Ирландии планирует в этом году начать консультации о переоформлении гражданских партнерств представителей одного пола.

Гетеросексуальные пары также смогут вступать в гражданские партнерства с сегодняшнего дня.

Отметим, что на территории Великобритании однополые браки были разрешены в Англии, Шотландии и Уэльсе с 2014 года, но не в Северной Ирландии. Местный парламент не утвердил их, а запрет на их официальное признание на протяжении многих лет поддерживали консервативные политики.

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