В США приведен к присяге первый руководитель сил космических операций

Событие стало важным шагом в развитии Космических сил Соединенных Штатов

Вице-президент Майк Пенс во вторник привел к присяге генерала Джона Рэймонда, как первого командующего Космическими силами США. Об этом сообщает NPR.

Как отмечает издание, это событие стало важным шагом в развитии Космических сил, создание которых стоит в приоритете у президента Дональда Трампа.

"Президент Трамп убежден, что Соединенные Штаты должны оставаться ведущей державой в космосе, также как они остаются сейчас на суше на море и на небе", – сказал Пенс, открывая торжественную церемонию.

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Пенс отметил, что назначение Джона Рэймонда на эту должность было не случайным.

"Первое, что принял президент после создания Космических сил – было решение о том, кто должен быть их первым руководителем. Он сразу понял, что нет никого более квалифицированного и подготовленного, чем генерал Джей Рэймонд", – сказал Пенс.

Ожидается, что численность Космических войск США составит 16 тыс. человек, как военных специалистов, так и гражданского персонала.

Трамп впервые объявил о создании космических войск в марте 2018 года, представив создание нового вида войск как крупнейшую программу вооружения со времен Рональда Рейгана.

Космическое командование Вооруженных сил США было учреждено в августе 2019 года. В Пентагоне указали, что условиях меняющегося характера боевых действий "противники разрабатывают способы" не позволять США "использовать космос в кризисной ситуации".

Как ранее сообщал Фокус:

Создание Космических сил может обойтись США в $10 млрд, заявил первый заместитель министра обороны страны Патрик Шанахан.