Извержение вулкана Тааль: произошло 466 землетрясений, а лава бьет вверх километровым фонтаном

Активность филиппинского вулкана пока не уменьшается

На Филиппинах продолжает извергаться вулкан Тааль, выпуская фонтаны из лавы на высоту до 1 км. Об этом сообщает CNN.

На третий день извержения, окрестности вулкана, больше напоминают лунные пейзажи, усеянные толстым слоем пепла. Рухнувшие дома, поваленные деревья и животные покрыты вулканическим пеплом.

В среду, 15 января, Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) сообщил, что вулкан все еще представляет 4 уровень опасности из 5 возможных. Это означает, что "взрывное извержение возможно в течение нескольких часов или дней".

Так, вулканическая активность Тааля продолжается, из жерла вырываются фонтаны лавы, которые достигают 1 км в высоту. В некоторых районах, соседствующих с вулканом, появились трещины на земле, а с воскресенья было зарегистрировано 466 землетрясений. Вулканологи не исключают дальнейших извержений.

Фото: Anna Ortiz/Vice

"Эти новые сильные, непрерывные землетрясения, которые мы сейчас фиксируем, вызваны трещинами. А это означает, что магма все еще пробивается из Тааля", – заявил глава отдела мониторинга извержения вулканов в PHIVOLCS Маритон Борнас.

Фото: Anna Ortiz/Vice

"Как только лава выходит на поверхность, для взрывного извержения необходимо всего лишь небольшое количество воды. Или же, чтобы подземная магма была более насыщена газом, чем на данный момент", – рассказал глава Школы наук о Земле в Университете Мельбурна Дэвид Филлипс.

Фото: Twitter/@gocavite

К другим потенциальным опасностям причисляют оползни, а также обрушение склонов вулкана, что может вызвать цунами.

Фото: Twitter/@gocavite

В опасной зоне живут почти полмиллиона человек, которая составляет 14 км от вулкана. Эксперты из PHIVOLCS запросили "полную эвакуацию" всех живущих в вышеупомянутом районе. Также предупреждения были выпущены для тех, кто находится в 17 км от Тааль.

По словам представителя Национального совета по уменьшению опасности бедствий Марка Тимбала, некоторые города, такие как Талисай на берегу озера Тааль, были полностью заблокированы полицией и пожарными службами.

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