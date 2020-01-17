Мужчина скончался на 28 году жизни

Умер самый маленький человек на планете – непалец Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Его рост составлял 67,08 сантиметра. В последнее время он страдал от болезней сердца и легких, а также болел астмой.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальской провинции Баглунг. Деревенские жители дали ему прозвище "маленький Будда". При рождении он весил 600 граммов, во взрослые годы его вес был 5,5 кг.

В мае 2008 года Магар появился на британском канале "Channel 4" в документальном фильме "Я и самый маленький человек в мире".

В 2011 году он был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2011 году 18-летний филиппинец Джунри Балуинг был признан самым маленьким человеком на планете. Данные о Джунри были внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Рост филиппинца – 59,93 сантиметра. Филиппинец оказался на 7 сантиметров ниже непальца. Хагендра Тапа Магар из Непала попал в Книгу рекордов Гиннеса в октябре 2010 года.

В 2010 году в Риме скончался 21-летний китаец Хэ Пинпин – самый низкорослый человек на земле на то время по версии Книги рекордов Гиннеса, рост которого составлял 74,5 см.