Борис Джонсон не захотел примиряться с Путиным, – Reuters

Политики встретились на полях международной конференции по Ливии в Берлине

Во время конференции по урегулированию конфликта в Ливии, которая проходит в Германии, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что отношения между двумя странами не улучшатся до тех пор, пока Москва не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности" Британии и ее союзников.

Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря офиса британского лидера, Джонсон встретился с Путиным на полях саммита, чтобы обсудить необходимость решения вопросов безопасности в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

"Он ясно дал понять, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась – это было безрассудное применение химического оружия и дерзкая попытка убить невинных людей на территории Великобритании. Он сказал, что такое нападение не должно повториться", – сказала пресс-секретарь.

Как ранее сообщал Фокус:

19 января, в Германии открылась конференция мировых лидеров по урегулированию конфликта в Ливии. На встречу прибыли мировые лидеры, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Великобритании Борис Джонсон, государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, а также представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против восстановления Большой восьмерки с участием России. Он сказал, что еще не убедился в том, что для России пришло время возвращаться в G7.