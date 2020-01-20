Трубу прорвало не в самой гостинице, а на участке ближайшей теплотрассы, но из-за того, что дом стоит под уклоном, кипяток хлынул в подвал

В российской Перми в частном отеле "Карамель" произошёл прорыв трубы теплотрассы. По предварительным данным в результате полученных ожогов погибли пять человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает Интерфакс.

Сообщается, что одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, состояние еще двоих средней тяжести. Среди погибших есть ребёнок.

"Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два пациента – в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации, и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей", – говорится в сообщении.

Мини-отель на девять номеров располагается в цокольном этаже жилого здания. Его затопило. Сейчас участок трубы с повреждением очищают: по всей видимости, готовятся менять на новый.

В связи с трагедией в отеле, в Перми ввели режим чрезвычайной ситуации.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей.

По данным телеграм-канала Mash, трубу прорвало не в самой гостинице, а на участке ближайшей теплотрассы, но из-за того, что дом стоит под уклоном, кипяток хлынул в подвал. РИА Новости сообщает, что труба эксплуатировалась с 1962 года и уже неоднократно прорывалась.

Губернатор региона Максим Решетников заявил, что в гостинице не было эвакуационного выхода. "С одной стороны, мы бережем бизнес от давления, а с другой стороны, правила надо выполнять, они же не зря установлены", — сказал он.

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