Таблицу уже разбивали в 2015 году

Около польского села Верхрата в Подкарпатском воеводстве на горе Монастырь вандалы разгромили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает газета украинцев в Польше "Наше слово".

Мемориальная доска на могиле была установлена в память членам УПА – местным жителям, которые погибли в бою с НКВД в начале марта 1945 года.

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Об акте вандализма стало известно от случайного прохожего, который гулял на горе во время рождественских праздников.

Таблицу уже разбивали в 2015 году. Тогда неизвестные уничтожили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет.

Теперь же таблица разбита на мелкие кусочки, которые выбросили в яму. Также сорваны вышитые рушники с деревьев, которые осенью повесили польские активисты.

Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в центре Харькова в Молодежном парке неизвестные закидали мусором памятный знак воинам УПА.

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