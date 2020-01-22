Трамп хочет ввести ограничения на въезд в США для граждан семи стран

2020-01-22 12:01:54

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В список вошли Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания

Президент США Дональд Трамп планирует ввести иммиграционные ограничения на въезд в США в отношении граждан семи стран. Запреты могут быть введены уже 27 января.  Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что речь не идет о полном запрете на въезд  для граждан этих стран, ограничения могут коснуться только чиновников или владельцев определенных категорий виз.   В список вошли Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Отмечается, что перечень стран не окончательный и может быть расширен. Кроме того, гражданам этих стран могут запретить участвовать в лотерее грин-карт.

Издание отмечает, что новые правила могут ухудшить отношения США с этими странами, в частности, в вопросах сотрудничества по борьбе с терроризмом.

Спикер Белого дома Хоган Гидли не стал раскрывать детали этого плана, однако поддержал его, отметив, что запрет на въезд в США для некоторых категорий граждан других стран повышает уровень национальной безопасности.

"Запрет на поездки был чрезвычайно успешным в защите нашей страны и повышении базового уровня безопасности во всем мире",  – сказал он.

В то же время, как сообщает РБК Украина, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк заявил, что страна не получала официальной информации о возможном введение США ограничений на въезд в эту страну белорусов.

"Мы никакой официальной информации от американской стороны не получали. Пока нам нечего комментировать",  – сказал Шупляк.

Как ранее сообщал Фокус:

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