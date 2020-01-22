Президентом Греции впервые в истории станет женщина

Роль президента в этой стране – в значительной степени церемониальная

Парламент Греции впервые в истории избрал женщину на пост президента страны. Им станет бывшая глава Государственного совета (Верховного административного суда) Катерина Сакелларопулу.

Об этом сообщает Ekatimerini.

63-летняя Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300 членов парламента. Ее поддержали законодатели от правящей партии "Новая демократия", левая оппозиция "СИРИЗА" и левоцентристское движение "Альянс за перемены".

Срок ее полномочий начнется с 13 марта, когда действующего президент Прокопис Павлопулоса покинет этот пост. В должности Сакелларопулу будет находиться пять лет.

Греция является парламентской республикой, роль президента в стране – в значительной степени церемониальная. Полнота политической власти возложена на премьер-министра.

Как отмечает DW, избрание женщины на должность президента в Греции, где женщин все еще подвергают сильной дискриминации, имеет большое символическое значение.

Как ранее сообщал Фокус:

Кристин Лагард возглавила Европейский центральный банк. Впервые в истории во главе ЕЦБ будет стоять женщина.

Также женщина впервые возглавила армию одной из стран НАТО. Словения стала первой страной НАТО, в которой женщина возглавила Генеральный штаб армии.

А канцлером Австрии впервые стала женщина. Бригитте Бирляйн временно занимала должность до проведения выборов.