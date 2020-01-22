Умер "кардинал Бигглз". Ушел из жизни британский комик из Монти Пайтона

Терри Джонс умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни

Звезда известной британской комик-группы Монти Пайтон Терри Джонс умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ВВС.

Валлийский комический актер, писатель и режиссер скончался 20 января после продолжительной деменции, обнаруженной у него в 2016 году.

"Мы глубоко опечалены и должны объявить о смерти любимого мужа и отца, Терри Джонса", – говорится в официальном заявлении семьи.

Коллега Джонса по Монти Пайтону сэр Майкл Пэйлин назвал усопшего "одним из самых смешных писателей-исполнителей своего поколения".

Джонс снимался в комедийном сериале "Летающий цирк Монти Пайтона" комик-группы "Монти Пайтон", он сыграл роли "Артур "Два Сарая" Джексон", кардинала Бигглза в "Испанской инквизиции" и мистера Креозота.

Также Джонсон снял комедийный фильм "Монти Пайтон и Святой Грааль" в 1975 году с коллегой Терри Гиллиамом, а также "Смысл жизни по Монти Пайтону" в 1983 году.

"В течение последних нескольких дней его жена, дети, большая семья и многие близкие друзья находились рядом с Терри, когда он умер в своем доме на севере Лондона", – подытожила семья комика.

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