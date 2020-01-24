Из-за протестов в Париже закрыли Эйфелеву башню
2020-01-24 13:59:03
Площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно
Из-за забастовки обслуживающего персонала в Париже закрылась для посещения главная достопримечательность столицы Франции – Эйфелева башня. Об этом сообщает Le Figaro.
"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", – говорится в сообщении на официальной странице башни в Twitter.
Там же уточняется, что площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно.
В компании, которая обслуживает Эйфелеву башню, сообщили, что участие сотрудников в забастовке "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".
С начала протестов против пенсионной реформы во Франции в декабре, Эйфелеву башню закрывают уже третий раз.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая прошлого года посетителей Эйфелевой башни в Париже срочно эвакуировали после того, как сотрудники заметили мужчину, поднимающегося по внешней стороне культовой достопримечательности.
- Компания, управляющая Эйфелевой башней, заявила, что подсветка главной достопримечательности Франции является работой художника и охраняется законом о защите авторских прав.