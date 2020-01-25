Помощник Путина Сурков покинул госслужбу из-за "смены курса в украинском направлении"

2020-01-25 09:28:03

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Через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах

Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу. 

Об этом сообщает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, в своем Telegram-канале.

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших плана", – сказал он.

Позже, Чеснаков сообщил Интерфаксу, что Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что украинским направлением в администрации президента вместо Суркова займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

В 1999 году Сурков стал заместителем руководителя администрации президента РФ. С 2011 по май 2013 году он занимал должность заместителя председателя правительства.

Помощником президента Владислава Суркова назначили в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, пишет "Новая газета".

Как ранее сообщал Фокус:

  • "Сурков, который знает Путина, регулярно контактирует с ним, возможно, способен донести до него определенные мысли", – отметил Волкер.
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