Помощник Путина Сурков покинул госслужбу из-за "смены курса в украинском направлении"

Через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах

Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу.

Об этом сообщает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, в своем Telegram-канале.

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших плана", – сказал он.

Позже, Чеснаков сообщил Интерфаксу, что Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что украинским направлением в администрации президента вместо Суркова займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

В 1999 году Сурков стал заместителем руководителя администрации президента РФ. С 2011 по май 2013 году он занимал должность заместителя председателя правительства.

Помощником президента Владислава Суркова назначили в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, пишет "Новая газета".

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший спецпред США по Украины Курт Волкер считает, что советник президента РФ Владислав Сурков – "архитектор" событий на Донбассе.