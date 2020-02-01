Европа чудит. Самые странные спортивные соревнования Старого Света

2020-02-01 17:50:00

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Главными спортивными событиями нынешнего года станут летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу. Однако если вы устали от традиционных видов спорта, то в Старом Свете ежегодно происходит множество других интересных состязаний, нередко довольно странных. Фокус рассказывает о пяти из них

Чемпионат мира по метанию пирогов

спорт, странные игры, метание пирогов, сырная гонка, ношение жен

20 мая, Коксхит (Великобритания)

В этом году "битва пирогов" пройдёт уже в 53-й раз. По условиям чемпионата, команды из четырёх человек сражаются друг с другом, вооружившись пирогами с заварным кремом. Выпечку разрешается метать только левой рукой, максимум очков начисляют за попадание в лицо. "Спортивный инвентарь" готовят заранее по секретному, тщательно охраняемому рецепту.

Куперсхиллская сырная гонка

спорт, странные игры, метание пирогов, сырная гонка, ношение жен

25 мая, Глостершир (Великобритания)

Соревнование ежегодно проводится на холме Купера вблизи города Глостера в Англии. Участники бросаются вдогонку за головкой сыра глостер, который пускают катиться по склону холма. Победителем становится тот, кто первым пересёк финишную линию и схватил сыр. Его же он получает в качестве приза.

Чемпионат мира по ношению жён

спорт, странные игры, метание пирогов, сырная гонка, ношение жен

3–4 июля, Сонкаярви (Финляндия)

В первый раз этот необычный чемпионат провели в 1995 году. Участники должны пробежать 253,5 м. На самом сложном участке нужно преодолеть бассейн глубиной в 1 м. К участию допускают только жён старше 17 лет и весом не менее 49 кг. В противном случае супруг должен нести рюкзак с недостающим весом.

Boloencierro

спорт, странные игры, метание пирогов, сырная гонка, ношение жен

Август, Матаэлпино (Испания)

Этот вид соревнования придумали восемь лет назад как альтернативу корриде. Название Boloencierro в испанском языке объединяет в себе "шар для боулинга" (bolo) и "бег от быков" (encierro). Правда, альтернатива не менее опасна, чем оригинальное состязание, ведь убегать приходится от 300-килограммового шара, который несётся по улицам города, набирая скорость до 30 км/час.

Concurs De Castells

спорт, странные игры, метание пирогов, сырная гонка, ношение жен

Октябрь, Таррагона (Испания)

Во время фестиваля специально обученные кастельеры соревнуются в строительстве "человеческих замков" (кастелей). В возведении "живых башен" могут участвовать до 500 человек. Конструкция считается окончательно построенной, когда на её верхушку взберётся ребёнок и помашет флагом победы. Состязание ведёт отсчёт с ХVIII века, в 2010 году ЮНЕСКО причислило его к шедеврам устного и нематериального культурного наследия человечества.

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