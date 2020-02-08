В результате стрельбы многие очевидцы получили ранения

На востоке Таиланда в городе Накхонратчасима (Корат) солдат открыл стрельбу по людям около торгового центра. Об этом сообщает Reuters.

Агентство Kyodo сообщает о 15 убитых. Газета Bangkok Post сообщала о 12 погибших.

По данным издания, в результате стрельбы многие очевидцы получили ранения.

В настоящее время стрелок удерживает в заложниках от 16 до 21 человека в торговом центре "Терминал-21". Мотивы военнослужащего остаются неясными.

Мужчина вел трансляцию своих действий в торговом центре в Facebook. Спустя некоторое время его страница была заблокирована. На это обратили внимание пользователи сети, опубликовавшие выдержки из его видео в Twitter.

На видео мужчина в армейской форме стоит на парковке. При этом он говорит, что у него устал палец от того, что он много жал на курок.

Как передает BBC News, подозреваемого, предположительно, зовут Джакрафант Томма (Jakraphanth Thomma). В сети также появились его фото.

По предварительным данным, военнослужащий угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой. Солдат одет в военную форму и шлем. Также сообщается, что перед стрельбой в городе он расстрелял двух сослуживцев.

Как ранее сообщал Фокус:

15 марта в новозеландском городке Крайстчерч террорист Брентон Таррант устроил массовый расстрел в двух мечетях. Погибли 50 человек.

Позже число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 51.

А вечером 28 апреля 2019 года неизвестный мужчина расстрелял людей в Балтиморе. Он просто подошел к людям, собравшимся на пикник, и открыл по ним огонь.