Вопреки ожиданиям, глобальные выбросы "энергетического" углекислого газа в 2019 году не увеличились

Из природного газа в прошлом году в мире впервые произвели больше электричества, чем из угля

Общемировой объем выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой, по итогам 2019 года составил 33 млрд тонн. Он остался на том же уровне, что и в 2018 году, несмотря на рост мировой экономики на 2,9%. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Такой результат в МЭА объясняют снижением выбросов в странах с развитыми экономиками «благодаря растущей роли возобновляемых источников энергии, уходу от угля и природного газа в качестве топлива и росту атомного энергоснабжения». Другие факторы включают более мягкую погоду в некоторых странах и более медленный экономический рост на некоторых развивающихся рынках.

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Например, в США уровень выбросов сократился на 140 млн тонн, или 2,9%. В Европейском союзе их объем упал на 160 млн тонн, что эквивалентно (минус 5%), а в Японии — на 45 млн тонн (минус 4%). Однако в развивающихся странах и странах третьего мира общий объем выбросов углекислого газа вырос с 21,6 млрд до 22 млрд тонн.

"Мы должны приложить усилия, чтобы 2019 год запомнился как последний пик показателя выбросов парниковых газов в мире, а не еще одна паузой в его росте, – заявил глава МЭА Фатих Бироль. – В мире есть энергетические технологии, чтобы достичь этого, и мы должны воспользоваться всеми ими".

Из природного газа в прошлом году в мире впервые произвели больше электричества, чем из угля, а ветроэлектростанции почти догнали угольные.

В странах с развитой экономикой выбросы в энергетическом секторе сократились до уровня, который в последний раз наблюдался в конце 1980-х годов, когда спрос на электроэнергию был на треть ниже, чем сегодня.

Связанные с энергетикой выбросы углекислого газа (нижняя часть столбиков -- развитые страны, верхняя -- остальной мир)

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