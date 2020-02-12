ЦРУ 50 лет читало секретную переписку 120 стран, – The Washington Рost
2020-02-12 10:17:21
Разведки США и ФРГ контролировали компанию – крупнейшего поставщика шифровального оборудования
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало шифровальное оборудование подконтрольной ему швейцарской компании Crypto AG, чтобы изучать содержание секретной переписки 120 государств в течение почти 50 лет. Об этом написала The Washington Рost (WP) со ссылкой на материалы, которые она получила в сотрудничестве с немецкими тележурналистам из ZDF.
В этих операциях ЦРУ сотрудничало с Федеральной разведывательной службой Германии (БНД).
Crypto AG реально принадлежала ЦРУ и БНД. Компания начала работать на США во время Второй мировой войны. Тогда она создавала шифровальные механические машины. Позже компания стала одним из крупнейших производителей электронного шифровального оборудования в мире. В числе ее клиентов были правительства Ирана, стран Латинской Америки, Индии, Пакистана, Ватикана, Ливии и других стран. Однако Россия и Китай никогда не сотрудничали с Crypto.
Операция двух спецслужб сначала носила кодовое название "Сокровищница", а затем – "Рубикон". С 1970 года ЦРУ, Агентство национальной безопасности США и БНД контролировали деятельность швейцарской компании по разработке технологии, обходу алгоритмов шифрования, найму сотрудников и продажам.
В 1992 году один из продавцов оборудования Crypto был арестован в Иране. После последовавшего скандала БНД вышла из операции, ЦРУ выкупило ее долю в компании и продолжало работу. Американцы вышли из Crypto AG только в 2018 году. К этому времени она утратила свои позиции из-за развития технологий онлайн-шифрования.
Андреас Линде, председатель компании, которая в настоящее время владеет правами на международные продукты и бизнес Crypto, сказал журналистам WP, что он ничего не знал об отношениях компании с ЦРУ и БНД.
"У нас в Crypto International никогда не было никаких отношений с ЦРУ или БНД, – заверил он. – Если то, что вы говорите, верно, то я чувствую себя преданным, и будет много сотрудников, которые будут чувствовать себя преданными так же, как и клиенты".
Швейцарское правительство объявило, что оно начинает расследование связей Crypto AG с ЦРУ и БНД. Ранее в этом месяце швейцарские власти аннулировали экспортную лицензию Crypto International.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время крушения военного самолета США в Афганистане мог погибнуть офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который якобы сыграл ключевую роль в ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
- В Иране суд приговорил к смертной казни человека, которого обвинили в работе на ЦРУ. Еще два человека были приговорены к 10 годам заключения по тому же обвинению, а четвертый получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Британии.
- Власти США подали иск против экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Опубликованные Сноуденом мемуары Permanent Record ("Личное дело") нарушают обязательства о неразглашении, которые он подписывал, работая в спецслужбах США.