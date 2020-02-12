ЦРУ 50 лет читало секретную переписку 120 стран, – The Washington Рost

Разведки США и ФРГ контролировали компанию – крупнейшего поставщика шифровального оборудования

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало шифровальное оборудование подконтрольной ему швейцарской компании Crypto AG, чтобы изучать содержание секретной переписки 120 государств в течение почти 50 лет. Об этом написала The Washington Рost (WP) со ссылкой на материалы, которые она получила в сотрудничестве с немецкими тележурналистам из ZDF.

В этих операциях ЦРУ сотрудничало с Федеральной разведывательной службой Германии (БНД).

Crypto AG реально принадлежала ЦРУ и БНД. Компания начала работать на США во время Второй мировой войны. Тогда она создавала шифровальные механические машины. Позже компания стала одним из крупнейших производителей электронного шифровального оборудования в мире. В числе ее клиентов были правительства Ирана, стран Латинской Америки, Индии, Пакистана, Ватикана, Ливии и других стран. Однако Россия и Китай никогда не сотрудничали с Crypto.

Операция двух спецслужб сначала носила кодовое название "Сокровищница", а затем – "Рубикон". С 1970 года ЦРУ, Агентство национальной безопасности США и БНД контролировали деятельность швейцарской компании по разработке технологии, обходу алгоритмов шифрования, найму сотрудников и продажам.

В 1992 году один из продавцов оборудования Crypto был арестован в Иране. После последовавшего скандала БНД вышла из операции, ЦРУ выкупило ее долю в компании и продолжало работу. Американцы вышли из Crypto AG только в 2018 году. К этому времени она утратила свои позиции из-за развития технологий онлайн-шифрования.

Андреас Линде, председатель компании, которая в настоящее время владеет правами на международные продукты и бизнес Crypto, сказал журналистам WP, что он ничего не знал об отношениях компании с ЦРУ и БНД.

"У нас в Crypto International никогда не было никаких отношений с ЦРУ или БНД, – заверил он. – Если то, что вы говорите, верно, то я чувствую себя преданным, и будет много сотрудников, которые будут чувствовать себя преданными так же, как и клиенты".

Швейцарское правительство объявило, что оно начинает расследование связей Crypto AG с ЦРУ и БНД. Ранее в этом месяце швейцарские власти аннулировали экспортную лицензию Crypto International.

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