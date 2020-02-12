В российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook

Социальная сеть Facebook удалила аккаунты, которые были связаны со спецслужбами РФ и в основном работали в Украине. Об этом сказано в опубликованном Facebook заявлении.

Отмечается, что данную сеть аккаунтов и групп создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования обществом.

В частности, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Люди, которые управляли за этими аккаунтами, выдавали себя за местных жителей, используя фальшивые данные.

После расследования в Facebook пришли к выводу, что это злонамеренная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими военными разведслужбами.

Эта сеть распространяла контент на русском, украинском и английском языках о местной политике и общественных деятелях. В частности, аккаунты публиковали материалы о якобы утечке из СБУ данных, связанных с "этническим напряжением" в Крыму и крушением "Боинга" MH17 на Донбассе. Некоторые из этих людей представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, общественными деятелями и настоящими журналистами.

Кроме того, Facebook приостановил работу двух других групп аккаунтов, не связанных с российской операцией. Одна была связана с ранее идентифицированной иранской сетью, которая была нацелена на Соединенные Штаты, а другая – на пиар-кампанию во Вьетнаме.

Также Facebook отмечает, что будет совершенствовать систему по распознаванию дезинформации.

Как писал Фокус:

Некоммерческая организация Avaaz нашла в Facebook сеть из 500 групп и аккаунтов, распространяющих фальшивые новости и расистскую пропаганду накануне выборов в Европейский парламент.

Новое исследование показывает, что люди старше 65 лет чаще делятся фейковыми новостями в Facebook.