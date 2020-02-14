The Economist: объединение Ирландии становится все более вероятным
2020-02-14 09:43:00
Журналисты отмечают, что объединение Ирландии – реальная и растущая возможность
Результаты выборов в Ирландии 8 февраля, на которых левоцентристы-националисты партии Sinn Fein получили наилучший результат, служит сигналом того, что в ближайшие 10 лет может произойти объединение Ирландии и Северной Ирландии.
Об этом пишет The Economist.
Как отмечает издание, партия Sinn Fein весьма активна на всем острове и добивается референдума об объединении.
Кроме того, отмечает редакция, есть еще несколько факторов, которые могут сформировать реальный запрос на объединение острова.
Во-первых, Brexit разочаровал жителей обеих частей Ирландии. Во-вторых, в южной части острова уменьшилось влияния католической церкви, а на севере число католиков возросло. В-третьих, в консервативной Ирландии легализовали аборты и однополые браки. В-четвертых, религиозные конфликты, которые разделили остров в 1921 году, в 21-м веке уже исчерпаны.
"Объединенная Ирландия – реальная и растущая возможность. Если народ севера и республики выберут этот путь, политики должны следовать по нему и иметь план действий", – пишет издание.
В 1801-м остров стал частью Соединенного Королевства, а война за независимость в начале ХХ века разделила его на Ирландию и Северную Ирландию (доминион Британии). Юг с 1937-го - суверенное государство. В 1960-1990 годах на севере были волнения (с терактами ИРА, которую некоторые считают милитари-крылом Sinn Féin. В 1998-м достигнуто Белфастское соглашение, положившее конец кризису: статус северян не поменяется, если так не решит большинство жителей этой территории.
Как ранее сообщал Фокус:
- Северная Ирландия может отделиться от Британии из-за Brexit.
- Европейские лидеры могут признать объединенную Ирландию, чтобы север быстро вернулся в Европейский союз.