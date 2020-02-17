Странное животное до сих пор не удалось распознать

В Мексике на берег выбросило странное существо с острыми зубами, носом дельфина и без глаз. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на местное издание Tribuna de la Bahía.

Местным жителям, которые обнаружили неопознанное существо на берегу близи мексиканского города Пуэрто-Вальярта, сначала показалось, что они нашли дельфина. Однако потом они зачетили, что у морского существа длинное узкое тело, острые зубы и нет глаз.

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По словам местных рыболовов, в этом месте в океане есть впадина глубиной в несколько километров. Они предполагают, что существо могло жить там, пока его не выбросило на берег, хотя не понимают, как это могло произойти.

Согласно местным СМИ, на текущий момент распознать загадочное существо все еще не удалось.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые идентифицировали загадочное морское существо, которое было выброшено на техасский пляж ураганом "Харви". Зубастое чудовище — это острохвостый угорь, относящийся к виду Aplatophis chauliodus.