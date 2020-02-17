Спустя 47 лет: в Финляндии нашли кольцо, потерянное в США

Перстень подарил своей будущей жене житель Портленда еще в 1973 году

Неожиданную находку сделал кладоискатель в финском лесу. Мужчина при помощи металлоискателя отыскал перстень из белого металла с синим камнем. Внутри была гравировка и он, с ее помощью, отыскал владельца. Оказалось, что кольцо было потеряно 47 лет назад. Об этом пишет Bangor Daily News.

Оказалось, что перстень принадлежал жителю Портленда, США, Шону Маккенна. В 1973 году он подарил его своей девушке, Дебре Колби на День Святого Валентина. Она носила его некоторое время, пока не забыла в туалете магазина, когда мыла руки.

Девушка очень расстроилась, оставила записку с адресом и телефоном, если вдруг кто-то найдет кольцо. Но никто не позвонил. Дебра и Шон поженились, прожили вместе много лет, пока Шон не скончался в 2017 году. У них трое детей и скоро на свет появится третий внук. Про кольцо никто не вспоминал много лет.

Пока Марко Сааринен не нашел его в лесу возле городка Каарина этой зимой. На перстне был гравировка с инициалами и название школы Морзе, где в 70-е учились Дебра и Шон. Марко связался со школой, выяснил, кому принадлежало кольцо и переслал его вдове Шона.

Женщина говорит, что не могла поверить своим глазам. Она рассказала, что ее покойный муж работал в Финляндии в 1990 году, однако к тому времени кольцо уже было потеряно и он никогда не бывал рядом с городом Каарина.

Все фото: BDN

"В этом мире, полном негатива, очень трогательно, когда добрые достойные люди помогают другим", - отметила Дебра. Она хочет встретиться с человеком, нашедшим перстень ее покойного мужа. А пока школа Морзе отправила ему сувениры.

Как кольцо попало в Финляндию, неизвестно.

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