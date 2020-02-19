Пациентка боялась, что в результате операции больше не сможет играть на музыкальном инструменте

В больнице Королевского колледжа в Лондоне была проведена необычная операция на мозге. Об этом сообщает ВВС.

Так, хирурги оперировали мозг пациентки во время того, как она играла на скрипке. У 53-летней Дагмар Тернер была диагностирована опухоль мозга после перенесенного приступа в 2013 году.

Женщина очень боялась, что в результате операции потеряет возможность играть на скрипке.

Поэтому было решено, что во время операции пациентка будет играть на инструменте, чтобы хирурги были уверены в сохранности частей мозга, отвечающих за движение рук и координацию.

Стоит подчеркнуть, что опухоль располагалась в лобной доле мозга, совсем рядом с областью, которая отвечает за движение левой руки.

"Мы знали, насколько важна скрипка для Дагмар, поэтому было жизненно важно, сохранить функцию тонких областей ее мозга, позволяющих женщине играть. Нам удалось удалить более 90% опухоли, включая все области с подозрением на агрессивную активность, сохранив при этом полную функциональность ее левой руки", – рассказал нейрохирург Кейумар Ашкан, проводивший операцию.

Тернер играет в симфоническом оркестре Isle of Wight Symphony Orchestra и различных хорах. Женщина смогла покинуть больницу спустя три дня после операции и надеется, что вскоре сможет вернуться к работе.

"Мысль о том, что я потеряю возможность играть была душераздирающей, но профессор Ашкан понял меня. Он и его команда старались изо всех сил, чтобы спланировать операцию – от составления карты моего мозга до положения, в котором мне будет удобно играть", – говорит Тернер.

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