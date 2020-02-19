У детей в Норвегии больше других шансов на развитие, – ЮНИСЕФ

Главная опасность для развития детей в богатых странах – углекислый газ и фастфуд

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения определили страны с наилучшими шансами развития для детей. Об этом сообщила DW.

Наилучшие шансы у детей Норвегии, Южной Кореи и Нидерландов, наихудшие – в Центрально-Африканской Республике, Чаде и Сомали.

Из-за недоедания в бедных странах около 250 млн детей настолько отстали в своем развитии, что не смогут полностью раскрыть свой потенциал.

Но в богатых странах есть факторы, которые не способствуют развитию детей. Главной опасностью здесь исследователи назвали выбросы углекислого газа в атмосферу. Также негативное влияние оказывают реклама алкогольных напитков и табачных изделий, продуктов питания, содержащих много сахара, или фастфуда.

В конце декабря прошлого года ЮНИСЕФ сообщил, что за последние 10 лет число зафиксированных случаев применения насилия в отношении детей в горячих точках выросло почти втрое. Всего зафиксировано около 170 тыс. случаев такого насилия. В 2018 году установлено 24 тыс. случаев насильственных и жестоких действий в отношении детей, что почти втрое больше, чем в 2010 году.

В сентябре 2019 года ЮНИСЕФ заявил, что почти каждый третий молодой человек в Украине сталкивался с буллингом. Кроме этого, в ЮНИСЕФ сообщили, что в 2017 году было зарегистрировано 40 случаев, когда обстреливались школы на Донбассе.

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