Трамп: Мигранты изменили ткань Европы, это позор
2020-02-20 12:33:53
Американский лидер считает себя продуктом Европейского Союза
Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию The Sun заявил, что мигранты из чужих культур навсегда изменили Европу в худшую сторону. Он назвал это позором и сказал, что, если бездействовать дальше, то Европа потеряет свою культуру.
"Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе – это позор. Я думаю, что это изменило ткань Европы, и если не действовать очень быстро, то она никогда не станет тем, чем была, и я не имею в виду что-либо положительное. Я думаю, что вы теряете свою культуру", – заявил президент США.
При этом он добавил, что очень любит страны Европы.
"Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией. Верно? Мой отец из Германии, а моя мать – из Шотландии", – сказал американский лидер.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальных иммигрантов могут отправлять в американские города и штаты, которые выступают против депортации.
- В новом составе Еврокомиссии (ЕК) появится чиновник, ответственный за "защиту европейского образа жизни".