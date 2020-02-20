Трамп: Мигранты изменили ткань Европы, это позор

Американский лидер считает себя продуктом Европейского Союза

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию The Sun заявил, что мигранты из чужих культур навсегда изменили Европу в худшую сторону. Он назвал это позором и сказал, что, если бездействовать дальше, то Европа потеряет свою культуру.

"Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе – это позор. Я думаю, что это изменило ткань Европы, и если не действовать очень быстро, то она никогда не станет тем, чем была, и я не имею в виду что-либо положительное. Я думаю, что вы теряете свою культуру", – заявил президент США.

При этом он добавил, что очень любит страны Европы.

"Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией. Верно? Мой отец из Германии, а моя мать – из Шотландии", – сказал американский лидер.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальных иммигрантов могут отправлять в американские города и штаты, которые выступают против депортации.