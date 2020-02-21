Плавучий космодром "Морской старт" уплывет из США в Россию

Если новые "морские" запуски ракет и будут, то уже без украинского участия

Стартовую платформу плавучего космодрома "Морской старт" перевезут из США в Россию. Для этого в американский порт Лонг-Бич на Западном побережье США прибыло грузовое судно Xin Guang Hua, на которое погрузили стартовую платформу. Это следует из данных портала Vesselfinder, отслеживающего движение судов.

Платформу планируется перебазировать на Славянский судоремонтный завод под Владивостоком.

Судно Xin Guang Hua без груза и с погруженной на него стартовой платформой (на фото).

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Напомним, что международный консорциум "Морской старт" (Sea Launch) был создан в 1995 году для коммерческих запусков производимых в Украине ракет "Зенит-3SL". В него вошли компания Boeing, российская корпорация "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner, украинские КБ "Южное" и "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила "Энергия". Украинские компании юридически вышли из проекта. В 2014 году, после обострения украинско-российских отношений, россияне заявили об отказе от использования украинских ракет. В 2017– 2018 годах появлялась противоречивая информация о возможно все-таки использовать украинские ракеты, но сейчас этот вопрос окончательно закрыт.

Как ранее сообщал Фокус: