Цена вопроса – 2,2 миллиона долларов

В Гонолулу (штат Гавайи, США) продают за 2,2 миллиона долларов дом, в котором в детстве жил с мамой и бабушкой бывший американский президент Барак Обама. В то время его мать училась в расположенном рядом Гавайском университете, пишет Forbes.

Одноэтажный дом из дерева, который арендовала семья будущего президента, был построен в 1940-х годах и реконструирован в 1960-х. В нем есть панорамные окна, три спальни и две ванные комнаты. Общая площадь дома составляет 185 квадратных метров. На участке с небольшим садом также расположен гостевой дом с одной спальней, пишет РБК.

Сейчас дом принадлежит местной церкви. До недавнего времени его сдавали в аренду сотрудникам местного университета, а какое-то время назад в нем жил местный пастор. Продать дом решили ради денег, необходимых для расширения прихода.

По словам агента по недвижимости Нэнси Мортон, дом продается уже несколько недель, и к нему проявляют интерес не только для возможного приобретения, но и просто ради праздного любопытства.

Как ранее писал Фокус:

В живописной английской деревеньке Лавенхем в графстве Саффолк, продается 600-летний домик, который снимался в фильмах про Гарри Поттера. "Кривой дом" был построен в 1395 году и от времени наклонился в сторону, сейчас он стоит, опираясь на соседние дома.