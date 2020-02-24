Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

По одному эпизоду экс-продюсеру грозит до 25 лет заключения, по другому – до четырех лет

Суд присяжных в Нью-Йорке признал 67-летнего американского экс-продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии из пяти.

Об этом сообщает The New York Times.

Скандального экс-продюсера признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. В ожидании приговора Вайнштейн будет находиться в тюрьме.

Отмечается, что обвинение было основано на показаниях его бывший ассистентки Мириам Хейли, которая утверждала, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн, которая заявляла, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

Как уточняет CNN, по одному эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по другому – до четырех лет.

После оглашения вердикта на Вайнштейна надели наручники. Его защита заявила о планах подать апелляцию.

Второе дело заведено на Вайнштейна в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В качестве пострадавших выступают Лорен Янг и еще одна женщина. Судебный процесс начнется, когда закончится суд в Нью-Йорке.

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