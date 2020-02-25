Сенаторы-демократы потребовали прямых санкций против Путина за вмешательство в выборы

По данным американской разведки, Москва помогает одновременно президенту Дональду Трампу и его возможному сопернику сенатору-демократу Берни Сандерсу

Трое влиятельных сенаторов от Демократической партии США, лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун, призвали Госдепартамент ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента Владимира Путина из-за вмешательства РФ в американские выборы.

Об этом пишет издание Axios.

Сенаторы обосновали свои требования недавним докладом разведсообщества перед Конгрессом о том, что Россия уже начала вмешательство в предстоящие президентские выборы.

"Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям вмешательству в выборы", – говорится в обращении.

Закон США позволяет администрации президента налагать санкции в ответ на попытки вмешаться в выборы.

"Сделать нечто меньшее, было бы отказом от вашей ответственности защищать США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и честности нашего избирательного процесса", – заявили сенаторы.

По данным американской разведки, Москва помогает одновременно президенту США Дональду Трампу и его возможному сопернику сенатору-демократу Берни Сандерсу.

В ответ на эти обвинения, президент США Дональд Трамп, в свою очередь, обвинил Демократическую партию и разведку в совместной афере. Об этом он написал в Twitter.

"Разведка якобы сказала сумасшедшему Берни (Сандерсу), что Россия рассчитывает на него, а не на меня. Это все большая афера между разведкой и демократами", – написал президента США.

По его словам, разведка и сторонники демократов хотят, чтобы Сандерс вышел из предвыборной кампании, а также испытывают ненависть к нему самому.

Как ранее сообщал Фокус:

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс победил на праймериз (первичных выборах) Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

Президент США Дональд Трамп считает, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс является основным претендентом на участие в выборах США в 2020 году от Демократической партии.