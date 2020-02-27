Люксембург первым в мире вводит бесплатный общественный транспорт

Правительство страны попытается снизить загруженность на дорогах и уровень вредных выбросов в атмосферу

Государство Люксембург с 1 марта этого года станет первой страной в мире, граждане которой будут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщает DW.

Для поездок в автобусах, трамваях или поездах больше не потребуется проездной билет, пассажирам при себе достаточно будет иметь документ, удостоверяющий личность. Все пункты продажи билетов будут закрыты. Платными останутся только места в первом классе поездов.

Местные власти объясняют, что цель таких мер – побудить жителей страны, а также сопредельных государств, пересесть на общественный транспорт вместо личного, и тем самым, снизить загруженность на дорогах и уровень вредных выбросов в атмосферу.

Страна, в которой 600 тыс. населения проживает на около двух с половиной тысячах квадратных километров, буквально задыхается в огромных пробках. К тому же, около 200 тыс. человек ежедневно приезжают на работу в Люксембург из соседних Германии, Франции и Бельгии.

Правительство страны верит, что введение данных правил существенно изменит транспортную ситуацию. Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться за счет налогоплательщиков. Ожидается, что это будет им обходиться примерно в 41 млн евро ежегодно.

Как ранее сообащал Фокус:

Эстония ввела бесплатный проезд в общественном транспорте в 11 из 15 регионов страны.

Люксембург станет первым государством Европы, где полностью легализуют каннабис.